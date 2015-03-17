المتحدث باسم الداخلية: نريد عودة الدوري.. ولكن على الكل تحمل المسؤولية أولا

قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد بعودة بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح عبداللطيف في تصريحات لقناة «الأهلي» الفضائية، مساء أمس الاثنين: « كان هناك لقاء بين وزيري الداخلية والشباب والرياضة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ وتباحث الوزيران في الأمر وسبل استئناف المسابقة » .

وأضاف: «خلال الـ48 ساعة المقبلة ستعقد اجتماعات أخرى بشكل مكثف لبحث الأمر بشكل أكبر على المستويين الأمني والرياضي ونحاول جاهدين أن نصل لصيغة وسيناريو جيد لعودة مسابقة الدوري العام».

وشدد: «بواقعية شديدة للأسف لا توجد تجهيزات للملاعب ولكننا سنتعامل على الواقع المتواجد أمامنا ونتكلم بمسؤولية والتنسيق بين أفراد المنظومة.. وعلى كل شخص تحمل مسؤوليته سواء الإعلام الرياضي أو اللاعبون أو اتحاد الكرة أو مسؤولو الأندية، فالجميع عليه العمل كمنظومة واحدة وبتعاون كامل ودون الإخلال بالنظام، وسنعلن خلال الفترة المقبلة هل هناك دوري أم لا».