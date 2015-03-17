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بالفيديو.. محمد صبحي: العاصمة الجديدة ستكون للأثرياء.. والعشوائيات سُبّة في تاريخ مصر

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بالفيديو.. محمد صبحي: العاصمة الجديدة ستكون للأثرياء.. والعشوائيات سُبّة في تاريخ مصر بالفيديو.. محمد صبحي: العاصمة الجديدة ستكون للأثرياء.. والعشوائيات سُبّة في تاريخ مصر

محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي، رئيس مؤسسة «معا لتطوير العشوائيات»، إن بها 1221 منطقة عشوائية يسكنها 25 مليون، منهم 380 مناطق غير آمنة، وإن المؤسسة درست تجارب البرازيل والمكسيك في تطوير العشوائيات.

وأضاف صبحي في مداخلة هاتفية على فضائية  «ten» أمس الاثنين :” أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، منح المؤسسة أرض لإنشاء مدينة نموذجية، وللتخلص من مشكلة العشوائيات ” .

وتابع أن المؤتمر الاقتصادي «عبقري»، مشيرًا إلى أن «العاصمة الجديدة سيسكنها الأثريا فقط»، وأن العشوائيات «سبة» في تاريخ مصر، وأن المدينة الجديدة لمواجهة الشعوائيات بها 5300 وحدة سكنية، ومستشفى بها 140 سرير و4 غرف عمليات، وسوق تجاري، وسينما ومسرح، ومعهد أزهري للغات.

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