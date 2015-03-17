ماليزيا تعتقل ابنة زعيم المعارضة أنور إبراهيم بتهمة إثارة الفتنة .. وأمريكا تعبر عن قلقها

اعتقلت الشرطة الماليزية نور العزة أنور السياسية المعارضة وابنة زعيم المعارضة السجين أنور ابراهيم بتهمة إثارة الفتنة اليوم الاثنين مما دفع وزارة الخارجية الامريكية الى التعبير عن قلقها بشأن حرية التعبير في ماليزيا.

جاء الاتهام بالتحريض بعد كلمة ألقتها في البرلمان الأسبوع الماضي البرلمانية نور العزة (34 عاما)، أشارت فيها إلى الحكم الذي أصدرته في فبراير الماضي أعلى محكمة في البلاد.

وأيدت المحكمة في قرارها الإدانة في تهمة اللواط التي وجهت الى أنور – أكبر تهديد سياسي للحكومة في ماليزيا – وقضت بسجنه خمس سنوات.

وقال إن. سوريندران محامي أنور وعضو حزب العدالة الشعبية الذي يتزعمه في بيان “هذا التحقيق الذي أجرته الشرطة غير قانوني وغير دستوري وتدخل خطير في حقوق وامتيازات البرلمان”.

ولم يتضح ما هي الكلمات على وجه التحديد التي قالتها نور العزة واعتبرتها الشرطة تثير الفتنة. ولم تصدر السلطات بيانا. ولم يرد مسئولون بالبرلمان على الاتصالات بهدف الحصول على تعليق.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها شعرت “بقلق شديد” لاعتقالها وأن الاتهامات الأخيرة التي تتعلق بالتحريض ضد منتقدين تثير قلقا بالغا بشأن حرية التعبير وسيادة القانون واستقلال النظام القضائي في ماليزيا”.

وقال الخارجية الأمريكية في البيان، “إن زيادة تقييد حرية التعبير لن يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل للاعمدة المهمة للنظام الديمقراطي في ماليزيا”.

رويترز