7 عادات يومية تسبب الشعور بالقلق والتوتر منها فحص إيميل العمل

عادات خاطئة تسبب القلق والتوتر

القلق والتوتر والضغوط النفسية من المتلازمات النفسية التى تحيط بحياة الكثيرين، بسبب العادات اليومية الخاطئة التى قد يمارسونها، ونوضح لكم من خلال هذا التقرير أبرز هذه العادات الضارة، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:>1.الخلود إلى النوم فى وقت متأخر، بغض النظر عن عدد الساعات التى ستنامها، من العادات الضارة التى تعرضك للضغوط والقلق والتوتر، حيث تؤدى إلى إحداث خلل فى ساعة الجسم البيولوجية، لذا يجب الدخول إلى النوم مبكراً والبعد عن الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك حسب دراسة حديثة نشرت فى شهر ديسمبر الماضى.

2.الإسراف فى القهوة والشاى:على الرغم من أن الحصول على كميات متوسطة من الكافيين هو أمر مستحب ومفيد صحياً إلا أن الإسراف فى تناول المشروبات الغنية به مثل القهوة والشاى قد يكون له انعكاسات خطيرة، ويرفع مستويات الأدرينالين والكورتيزول، ويعرضك للإصابة بالقلق وارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب تناول هذه المشروبات بحذر.

3.تناول الخمور: هى من العادات الضارة والمحرمة، وعلى الرغم من ذلك فقد يلجأ البعض إلى تناولها، وهى تتسبب فى رفع معدلات القلق والاكتئاب، وكما أنها تسبب اضطرابات النوم وترفع مستويات هرمون الكورتيزول بالدم.

إيميلات العمل والإسراف فى الرياضة يسببان القلق والتوتر

>4.الإفراط فى ممارسة الرياضة:قد يكون له انعكاسات خطيرة على صحتك، لأنه يتسبب فى إفراز كميات كبيرة للغاية من الكورتيزول والأدرينالين ويصيب الإنسان بمشاكل التركيز، لذا يجب ممارسة الرياضة بشكل متوازن.

5.ايميل العمل:فحص ومراجعة البريد الإلكترونى لأكثر من 3 مرات باليوم يعرضك للشعور بقدر كبير من القلق والضغوط النفسية، وخاصة ً حال قيامك بذلك قبل النوم مباشرة، لذا حاول قدر المستطاع أن تخصص أوقات معينة باليوم لفحص إيميلك.

6.مواقف الحياة اليومية: مثل استنشاق عوادم السيارات والاستماع إلى كلاكسات السيارات المزعجة.

>7.اتباع حمية مشددة للغاية، والشعور بالجوع بشكل دائم، يعرضك للإصابة بالضغوط واضطراب المزاج العام.

موضوعات متعلقة

- علماء سويديون: الرياضة تعرقل وصول هرمونات القلق والاكتئاب إلى المخ