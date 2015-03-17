"الوزراء":"الاتصالات"وفرت خدمات الاتصال لـ 10 آلاف مستخدم بشرم الشيخ

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور خالد حنفي وزير التموين والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الشكر والتقدير لفريق الدعم الفني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس رأفت هندي رئيس قطاع الاتصالات والموارد الفنية والبنية المعلوماتية بالوزارة لما بذلوه من مجهود بتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت على أعلى مستوى في مدينة شرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول بكفاءة وقدرات استيعابية عاليه.

وأضاف الوزراء فى معرض تقديم شكرهم وتقديرهم لفريق الدعم الفني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضاً أنهم قاموا بتوفير الأجهزة التكنولوجية المطلوبة للمركز الصحفي ومركز خدمه الانترنت والمنظمين بقاعات المؤتمر والتي مكنت جميع المشاركين في المؤتمر من الحصول على هذه الخدمات بجوده عاليه.

وقال رأفت هندي رئيس قطاع الاتصالات والموارد الفنية والبنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن وزارة الاتصالات قامت بتوفير خدمات الاتصال المحلي والدولي، وتوفير شبكة لاسلكية WIFI داخل قاعات المؤتمر بقدرة إستعابية تصل إلي 10 آلاف مستخدم في نفس الوقت وذلك من خلال إتاحة سرعة انترنت تصل إلي 20 جيجابايت /ثانية وقد وصلت قدرة التحميل على الشبكة اللاسلكية 246 ميجا/ ثانية؛ فضلا عن وإتاحة وزيادة التغطية اللاسلكية داخل قاعات الوصول بمطار شرم الشيخ الدولي بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، بالإضافة إلى التأكد من توفير خدمات الانترنت من خلال الشبكات اللاسلكية 3G بالفنادق المستهدف إقامة زائري المؤتمر بها.

>وأوضح المهندس محمود عثمان مدير مشروع الإعداد التقني للمؤتمر الاقتصادي من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات للدعم الفني والتقني عملت على مدار الساعة خلال أيام المؤتمر لمواجهة أي أعطال قد تحدث علي الأجهزة التكنولوجية وخدمات الانترنت.

>يشار بأنه تم توفير دوائر ربط ألياف ضوئية بين قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ ومبني إتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وذلك بالتنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون.