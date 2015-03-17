مصدر أمنى لـ"اليوم السابع": 4 انفجارات بكوبرى محمد على بمنشأة القناطر

أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية، لـ"اليوم السابع" أن الانفجار الذى وقع قبل قليل أعلى كوبرى محمد على الواقع بين منطقتى المناشى والقناطر الخيرية بالقليوبية، أعقبه انفجار 3 عبوات أخرى كان قد تم زرعها أعلى الكوبرى، وهو ما لم يسفر عن وقوع ثمة إصابات، بخلاف تلفيات فى جسم الكوبرى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الانفجارات وتم فرض كردون أمنى، وجار تمشيط المنطقة بالكامل للتأكد من وجود ثمة عبوات أخرى من عدمه.



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أحد شهود العيان يحكى تفاصيل الحادث لمحرر اليوم السابع



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شاهد عيان يشير إلى مكان الانفجار



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جانب من انفجار قنبلة بكوبرى محمد على بمنشأة القناطر



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عدد من الأهالى تجمعوا بعد حدوث الانفجار

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