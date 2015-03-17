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الإسكان: سنطرح المقرات الحكومية على الشركات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

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الإسكان: سنطرح المقرات الحكومية على الشركات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الإسكان: سنطرح المقرات الحكومية على الشركات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه سيتم طرح بعض المقرات الحكومية الحالية على الشركات الخاصة بعد تأهيلها للاستفادة منها وتحقيق عائد يخدم الاقتصاد المصرى بعد نقل جميع المقرات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف قائلاً:"وبعضها سيتحول إلى متاحف ومقرات ثقافية بالنسبة للمقرات التاريخية".

وأضاف وزير الإسكان، خلال لقائه مع برنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن كل مشروع داخل العاصمة الإدارية سيترجم إلى عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، وقال:" مئات الآلاف من فرص العمل سيتم توفيرها فى المشروعات المقبلة ".

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