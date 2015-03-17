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سلطان الجابر: مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر على الخريطة الاقتصادية للعالم

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سلطان الجابر: مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر على الخريطة الاقتصادية للعالم سلطان الجابر: مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر على الخريطة الاقتصادية للعالم
قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى ، إن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ حقق نجاحًا فريدًا من نوعه على المستويين الاقتصادى والسياسى، لافتاً إلى أن النجاح السياسى تمثل فى الإشادة الدولية بدور مصر المحورى واعتراف دولى عالمى بشرعية النظام، وأهمية مصر فى المنطقة العربية ووضع مصر على الخريطة الاقتصادية للعالم.

وأضاف الدكتور سلطان الجابر، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2، أن مصر استطاعت من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسى إثبات دورها الهام وتطلعاتها المستقبلية بعدد من المشاريع الكبرى التى أعلنت عنها القاهرة خلال المؤتمر، الأمر الذى يؤكد أنها تنوى الاستقرار الاقتصادى واستقطاب شركات استثمارية عالمية من مختلف دول العالم، وذكر قائلاً: "مصر الآن أصبحت على خريطة العالم الاقتصادية، ووجهة استثمارية مهمة فى المنطقة العربية".

وشدد وزير الدولة الإماراتى، على أن القيادة السياسية بمصر عملت خلال الأشهر الماضية على تعديل بعض قوانين الاستثمار لطمأنة المستثمرين، مضيفًا: "مؤتمر شرم الشيخ لم يبنى على أسس المساعدات كما يقول البعض بل على أسس اقتصادية تجارية بحتة".


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