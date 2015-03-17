موجز الصحافة المحلية: السيسى يبدأ متابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادى بنفسه

تناولت الصحف المحلية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "السيسى يبدأ متابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادى بنفسه"، وتفاصيل اجتماعات الرئيس مع وزراء المجموعة الاقتصادية، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، ومطالبته بسرعة تنفيذ المشروعات التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ، وتشكيل لجنة بوزارة الاستثمار لمتابعة ما يتم إنجازه.

وتنشر الجريدة حواراً نارياً مع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، يكشف خلاله تفاصيل خلافه مع قائمة "فى حب مصر"، فضلاً عن تأكيده أن كتلة الحزب الوطنى فى البرلمان المقبل لن تقل عن 80 نائباً.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن رجال الشرطة الساهرون على أمن الوطن لا يألون جهدًا فى تحمل مسئولياتهم العظيمة للذود عن الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية والحضارية، وأن الوطن يمتلك رجالاً أشداءً يسهرون على حماية بلادهم من أعمال العنف والتخريب والإرهاب، مضحين بأرواحهم وجهدهم فداء للوطن، ووجه وزير الداخلية باستنفار جميع الجهود لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة والارتقاء بمستوى الأداء الجاد المنضبط والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان وكرامته، وأشاد الوزير بالجهود الأمنية التى بذلتها كل القطاعات بالوزارة التى أدت واجبها على أكمل وجه فى حفظ الأمن والأمان فى ربوع البلاد خلال تلك الفترة.

ونشرت جريدة "الأخبار": "اتهم مصدر مصرى مسئول بعض الشخصيات والقوى السياسية السورية بوجود مصلحة لها فى استمرار انقسام المعارضة السورية، مؤكداً أن هذه الشخصيات سعت منذ بدء الحديث عن اجتماع القاهرة المقرر الشهر المقبل لإفشال مسيرة التوحيد، من خلال إطلاق الشائعات والمزايدة على الدور المصرى أو على القوى الوطنية والثورية التى تنشط تحت رعاية مصرية للتوصل لرؤية مشتركة للحل فى سوريا".

وأبرزت جريدة "المصرى اليوم"، إحالة محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، أمس الاثنين، أوراق 8 متهمين من جماعة الإخوان المسلمين فى 3 قضايا إرهابية، من بينهما قضية "خلية ردع السويس" إلى فضيلة المفتى.

وقالت جريدة "الشروق"، إن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية "نصر-13"، التى نفذها أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى بسيناء، واستمرت عدة أيام فى إطار خطط التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وشارك فى تنفيذ المرحلة عناصر المشاة الميكانيكى، والوحدات المدرعة والمدفعية، وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وتشكيلات من القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوى.

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