وزير الداخلية الليبى: نجاح مؤتمر شرم الشيخ فخر واعتزاز لكل عربى

قال العقيد أحمد بركة، وزير الداخلية الليبى، إن نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مصدر فخر واعتزاز لكل عربى وليس المصريين فقط، كون ذلك يهدف إلى بناء دولة مدنية قوية تعد العمق الاستراتيجى للمنطقة العربية، مشيراً إلى أن ذلك النجاح أثبت للجميع أن القيادة الأمنية فى مصر قادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف وزير الداخلية الليبى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2، إنه بعد "تحرير ليبيا من نظام الرئيس الراحل الليبى السابق معمر القذافى انهارت وزارة الداخلية بشكل كامل، كونها كانت تحمى النظام وليس الشعب"، لافتاً إلى أن الضربات التى وجهها الناتو لبلاده دمر البنية التحتية.

وأكد، أن ليبيا الآن تسعى إلى بناء المؤسسات وتأمين البلاد من جميع الجوانب، إلى جانب محاربة الإرهاب وطرده بشكل نهائى من جميع أرجاء ليبيا، وذكر قائلاً: "الإرهاب فى ليبيا يشكل خطرًا على المنطقة العربية".