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"البحوث الفلكية": ندرس نقل مرصد القطامية بعد قرار إنشاء العاصمة الجديدة

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"البحوث الفلكية": ندرس نقل مرصد القطامية بعد قرار إنشاء العاصمة الجديدة "البحوث الفلكية": ندرس نقل مرصد القطامية بعد قرار إنشاء العاصمة الجديدة
كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية، عن أن وزارة الإسكان خاطبت المعهد وأكدت له على أن العاصمة الإدارية الجديدة ستؤثر على مرصد القطامية، مضيفا أن المعهد أيقن بعد ذلك أن نقل المرصد ضرورى فى الفترة المقبلة لمكان لا يطوله الزحف العمرانى إلا بعد أكثر من 50 عاما.

وأوضح أشرف تادرس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعهد يدرس حاليا مكانين لإنشاء المرصد الجديد بأحدهما، لافتا إلى أن الانتهاء من التنفيذ سيتم فى غضون 10 سنوات.

ويعد مرصد القطامية الفلكى هو الأكبر فى الوطن العربى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنشئ المرصد عام 1964 وأول الخطوات التى يمر عليها علماء الفلك لتحديد بدايات الشهور العربية ونهايتها، ويعطى إشارة البدء لأى شهر هجرى، بالإضافة إلى أنه يتميز بأن لديه أكثر من 200 ليلة رصد لارتفاعه عن سطح البحر بنصف كيلومتر تقريباً.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس، أن العائق الجديد الذى يواجه ليالى الرصد بالمرصد الآن هو العاصمة الإدارية الجديدة والتى أعلنت عن إنشائها بطريق القاهرة- السويس، خاصة أن المسافة بينها وبين المرصد ستقل عن 30 كيلومترا وستكون أضواؤها خفاقة، مشيرا إلى أن المعهد تقدم بمذكرة لوزير البحث العلمى بهذا الشأن وعدد من الوزارات الأخرى المعنية.


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