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انفجار قنبلة بدائية الصنع بمحيط منزل موظف بالبريد بقرية القراموص بالشرقية

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انفجار قنبلة بدائية الصنع بمحيط منزل موظف بالبريد بقرية القراموص بالشرقية انفجار قنبلة بدائية الصنع بمحيط منزل موظف بالبريد بقرية القراموص بالشرقية
وقع انفجار، منذ قليل، بمحيط منزل موظف بهيئة البريد، بقرية القراموص مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

تلقى اللواء فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد ضياء أبو العزم، مأمور مركز شرطة أبو كبير، بوقوع انفجار بمحيط منزل موظف بالبريد، بقرية القراموص، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

وأسفر الانفجار عن تهشم بوابة المنزل دون أى تلفيات أخرى أو وفيات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.


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