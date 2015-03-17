"جمارك سفاجا" تحبط دخول أجهزة طبية مهربة قادمة من ميناء ضبا السعودى

أحبطت جمارك ميناء سفاجا البحرى، مساء الاثنين، دخول عدد من الأجهزة الطبية، مهربة جمركياً، على متن إحدى العبارات القادمة من ميناء ضبا السعودى، تم تحرير محضر بالضبطية.

كان المسئولون قد اشتبهوا بإحدى الورديات، المنوطة بجمركة البضائع والحقائب الواردة على إحدى العبارات القادمة من ميناء سفاجا البحرى، فى إحدى الحقائب داخل شاحنة قادمة على متن المركب.

وبتفتيشها تم العثور على أجهزه طبية خاصة بطب الأسنان والتنفس، فى محاولة لتهريبها من الرسوم الجمركية، وعدم خضوعها للكشف عليها لبيان صلاحيتها وخلوها من الأمراض المسرطنة.

على الفور تم إخطار محمد جميل مدير إدارة الحركة بالجمرك، وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات لعرضها على الجهات المختصة، للكشف عليها، وبيان صلاحيتها، وتحديد القيمة الجمركية لها.