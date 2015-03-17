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انتحار أحد المحبوسين شنقًا داخل دورة مياه بقسم كفر الشيخ

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انتحار أحد المحبوسين شنقًا داخل دورة مياه بقسم كفر الشيخ انتحار أحد المحبوسين شنقًا داخل دورة مياه بقسم كفر الشيخ
قام أحد المحبوسين على ذمة قضية إحراز سلاح بشنق نفسه داخل دورة مياه قسم كفر الشيخ، مساء امس الاثنين، وتم تشريح جثته بمستشفى كفر الشيخ العام.

وكان اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة "محسن السيد محمد شطا، 25 سنة، عاطل" ومقيم بمدينة قلين بكفر الشيخ مشنوقًا داخل دورة مياه محبسه بقسم كفر الشيخ.

وبالتحرى فى الواقعة، وسؤال شاهد الواقعة ويدعى محمود أبو المجد عبد الحميد والد زوجة المقتول، أقر بإقدام القتيل على شنق نفسه بعد أن دخل دورة المياه وربط عنقه فى نافذة دورة المياه بقطعة قماش عبارة عن شال كان معه.

وكان القتيل ووالد زوجته قد تم القبض عليهما ليلة أمس، بتهمة إحراز أسلحة نارية بغرض استخدامها فى تكدير السلم العام والتعدى على المنشآت الحكومية، وذلك فى البلاغ رقم 2758 جنايات مركز شرطة قلين، والتى حُكم فيها أمس بالحبس 15 يومًا والتجديد فى الموعد المحدد.

وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر رقم 1908 إدارى قسم أول كفر الشيخ، وجارٍ تسليم الجثمان لذويه لدفنه.

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مصر 365