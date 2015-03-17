القبض على 7 هاربين متهمين بإثارة شغب أمام مراكز الشرطة بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، مساء أمس الاثنين، القبض على 7 متهمين جدد بالتعدى على المنشآت العامة ومراكز الشرطة خلال أحداث الشغب بالمنيا فى أغسطس 2013.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، بضبط 5 متهمين هاربين من وقائع التعدى على المنشآت العامة ومراكز الشرطة، كما تم القبض على 2 هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف.
كما تم القبض على 2 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة منها قتل وشروع فى قتل وتشكيل عصابى.