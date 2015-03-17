القبض على 7 هاربين متهمين بإثارة شغب أمام مراكز الشرطة بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، مساء أمس الاثنين، القبض على 7 متهمين جدد بالتعدى على المنشآت العامة ومراكز الشرطة خلال أحداث الشغب بالمنيا فى أغسطس 2013.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، بضبط 5 متهمين هاربين من وقائع التعدى على المنشآت العامة ومراكز الشرطة، كما تم القبض على 2 هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف.

كما تم القبض على 2 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة منها قتل وشروع فى قتل وتشكيل عصابى.