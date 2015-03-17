مصرع ضابط بمركز شرطة ناصر ببنى سويف إثر انقلاب سيارته على الطريق الصحراوى

لقى ضابط من قوة مركز شرطة ناصر شمال بنى سويف مصرعه، منذ قليل، بعد انقلاب سيارته الخاصة على الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسيوط) أثناء قدومه من محل إقامته بالمنيا إلى مقر عمله ببنى سويف.

وكان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطارا من العميد سامى توفيق مدير إدارة شرطة النجدة عن انقلاب سيارة ملاكى "بيجو" على الطريق الصحراوى قيادة الملازم أول شادى كريم 24 سنة يقيم المنيا، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنيا العام، وتبين من التحريات أن الضابط كان قادماً من المنيا إلى عمله بمركز شرطة ناصر وفى المنطقة ما بين حدود محافظتى بنى سويف والمنيا على الطريق لصحراوى انقلبت سيارته ووقع الحادث.