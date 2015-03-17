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أبو بكر الجندى: الدعم السياسى لمصر أهم مكاسب المؤتمر الاقتصادى

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أبو بكر الجندى: الدعم السياسى لمصر أهم مكاسب المؤتمر الاقتصادى أبو بكر الجندى: الدعم السياسى لمصر أهم مكاسب المؤتمر الاقتصادى
أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن رسالة الدعم السياسى من خلال مشاركة عدد ضخم من الوفود الرسمية أهم مكاسب المؤتمر الاقتصادى وتفوق المكاسب الاقتصادية، موضحا أن المشاركة الرسمية الضخمة من ممثلى عدد كبير من الدول العربية والأفريقية وأمريكا أجهض مزاعم الجماعات الإرهابية حول وجود دعم خارجى لأفعالها الإرهابية، واعتراف بحقيقة ما يحدث فى .

وأضاف أبو بكر الجندى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شارك فى الاستعداد للمؤتمر الاقتصادى من خلال نشر 4 بيانات يومية على صفحات الجهاز على مواقع التواصل تهم المستثمرين فى الخارج حول الوضع الاقتصادى فى مصر، كما وزع ورقة تضم أهم 70 مؤشرا خاصا بالوضع الاقتصادى لتوضيح المزايا النسبية للاستثمار فى مصر.

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مصر 365

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