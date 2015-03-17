قافلة طبية لقرية برج مغيزل لعلاج 2500 حالة على مدار يومين بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية بقرية برج مغيزل على مدار يومين فى كل التخصصات للكشف على أهالى برج مغيزل، حيث تم الكشف على 2500 مواطن مع صرف الأدوية لهم.

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن الأهالى عبروا عن شكرهم للدكتور أسامه عبد الواحد محافظ كفر الشيخ على هذا العمل الجيد، مشيراً إلى أن أهالى الجزيرة الخضراء والسكرى أبو خشبة وخان الجنى وعزبة المحضر طالبوا المحافظ بتسيير قافلة طبية فى وحدة أبوخشبة وخان الجنى والمحضر لتقديم تلك الخدمة إلى أهالى هذه القرى الأكثر فقراً.