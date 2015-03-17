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انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة ملاكي وتهشمها بالكامل بالفيوم

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انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة ملاكي وتهشمها بالكامل بالفيوم انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة ملاكي وتهشمها بالكامل بالفيوم

أرشيفية

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع أسفل سيارة ملاكي، مملوكة لطليقة ضابط شرطة، أمام منزلها بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، منتصف الليلة، وكان مجهول قد وضعها أسفل السيارة، مما أدى إلى تدميرها وحدوث تلفيات في سيارتين أخريين.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالفيوم، بورود بلاغ من أهالي منطقة المسلة، بوقوع إنفجار لعبوة ناسفة بدائية الصنع، أدى إلى تحطم سيارة تقف أمام مساكن بالمنطقة، وتبين لخبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، أن السيارة ماركة “سوزوكي سويفت” رقم 5498 ف ن د، مملوكة لطليقة ضابط شرطة، حيث انفجرت العبوة الناسفة أسفلها، مما حطمها بالكامل، وتحطم زجاج سيارتين أخرتين، كانتا قريبتين منها. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم، لتتولى التحقيق.

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