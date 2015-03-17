«الخدمة المدنية» تعتمد تقييم درجة البكالوريوس في التخصصات بجامعة الملك فيصل

وافق وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج باعتماد التقييم الوظيفي لدرجة البكالوريوس في كلية العلوم الزراعية والتغذية بجامعة الملك فيصل للتخصصات (هندسة النظم البيئية، الاقتصاد الزراعي التطبيقي، التقنية الحيوية النباتية، هندسة التصنيع الغذائي، علوم الدواجن، علوم المجترات) بالمسمى الوظيفي ومجالات العمل المحددة وهي: تخصص هندسة النظم البيئية (مهندس نظم بيئية ، مراقب أنظمة الإدارة البيئية ، مهندس تصميم منشآت زراعية ، مهندس زراعي، مهندس زراعي مساعد، مراقب صحة البيئة، فني مختبر، معيد ).

كما شملت تخصص الاقتصاد الزراعي التطبيقي (باحث واخصائي اقتصادي، باحث اخصائي، باحث واخصائي استثماري، معيد )، الى جانب تخصص التقنية الحيوية النباتية: ( اخصائي بمعامل زراعة الأنسجة النباتية، مراقب جودة في الهيئات الرقابية ومصانع التصنيع الغذائي، فني مختبر، باحث زراعي، معيد)، وكذلك تخصص هندسة التصنيع الغذائي: (مهندس تصنيع غذائي، مهندس صيانة وتشغيل تصنيع اغذية، مراقب صحة البيئة، فني مختبر، معيد) وتخصص علوم الدواجن: ( باحث واخصائي ثروة حيوانية، مراقب بيئي، فني مختبر جودة، معيد، فني معمل، اخصائي حماية بيئة)، بالاضافة الى تخصص علوم المجترات: ( باحث زراعي، فني مختبر جودة، باحث ثروة حيوانية، مراقب بيئي، فني مختبر، معيد ).

ونص القرار أن يبقى هذا التقييم قائماً للمؤهل المعتمد، ما لم تظهر عليهما أية ملاحظات من الجهات الحكومية المستفيدة، أو من وزارة الخدمة المدنية، أو أية تعديل يطرأ عليهما، إضافة ما تضمنه هذا القرار إلى الجزء الثالث من دليل تصنيف الوظائف، كما جاءت الموافقة على هذا التصنيف، بعد دراسة الموضوع في ضوء ما توفره هذه التخصصات من معارف وقدرات ومهارات وتم تحديد مجالات العمل المناسبة لها بمشاركة جهات حكومية واكاديمية تمثلت في وزارة الزراعة وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة القصيم والهيئة السعودية للمهندسين.