للرجال.. تعرف على العلاقة بين العادة السرية ودوالى الخصية

أرسل قارئ 27 عاما يسأل، أعانى دوالى بنسبة عالية بخصيتى اليمنى فقط، فهل ممارستى للعادة السرية منذ سنين سبب الإصابة؟

وحول هذا الموضوع يتحدث الدكتور رضا حمدى أخصائى أمراض الذكورة والعقم، موضحا أن العادة السرية لها العديد من الأضرار على صحة الرجل الجنسية خاصة إذا مارسها بإفراط، إلا أن الإصابة بدوالى الخصية ليس أحد هذه المخاطر والمضاعفات.

أعراض العادة السرية ودوالى الخصية

>وتابع "رضا" مؤكدا على أن الإفراط فى العادة السرية يصيب ببعض الألم فى الخصيتين، والناتج عن الاحتقان الشديد الذى يخلفه ممارستها بشكل منتظم، فيشتبه على المريض أعراض إصابته بالدوالى بأعراض الاحتقان الناتج عن ممارسة العادة.

وأضاف أخصائى الذكورة قائلا: "الشعور بالألم فى الخصيتين كعرض مشترك بين الإصابة بدوالى الخصية والتى يعانى المريض فيها من نبضات أو آلام مبرحة فى الخصية فى كثير من الحالات، وبين احتقان الخصية والذى يعانيه ممارس العادة السرية من آلام مبرحة أيضا، هى سبب هذا الاختلاط الذى يقع فيه المرضى، والكثير من الأطباء أصحاب الخبرات المتوسطة".

لا ينصح بالعادة السرية لمرضى دوالى الخصية

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>ويشدد على خطورة ممارسة العادة السرية لمرضى دوالى الخصية حيث تزيد أعراض الاحتقان.

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