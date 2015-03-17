دبي تصدر قانون البيانات المفتوحة العام الجاري

أكد عبدالله المدني الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي رئيس لجنة البيانات المفتوحة في حكومة دبي الذكية، أن اللجنة سترفع المسودة النهائية لقانون البيانات المفتوحة لحكومة دبي في مايو المقبل، وذلك وفقاً لخطة اللجنة على أن يتم إصدار القانون قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن القانون يغطي جميع النواحي المطلوبة ويتضمن ضوابط أساسية للجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بعملية البيانات المفتوحة والبيانات المشتركة وبعد اصدار القانون ستصدر لائحة تنفيذية تشرح مواده.

وقال المدني لـ«البيان»: إن اللجنة أعدت خطة إعلامية لتوعية الجهات الحكومية والخاصة بشأن البيانات المفتوحة، مشيراً إلى أن هذه البيانات تسهم في خلق بيئة حاضنة للابتكار ومجالات جديدة للأعمال والاقتصاد وتساعد القطاعين الحكومي والخاص على تطوير خدماتهما، فضلاً عن تقليل التكاليف والتوفير على كلا القطاعين، كما تسهم في مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ قرارات مهمة في مختلف المواضيع، وتحقق السعادة للمتعاملين انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وخطة دبي 2021.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من منتدى دبي للمدن الذكية التي نظمتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام المساعد في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة دبي الذكية وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية والدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وخليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

منصة الحوار

وافتتحت المنتدى الدكتورة عائشة بن بشر منوهة بالدور الذي يقوم به المنتدى كمنصة للحوار مع أصحاب الاختصاص بهدف تطوير المفاهيم الخاصة بالمدن الذكية في دبي والتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع.

وسلطت جوي بوناغورو الضوء على عملها كأول شخص يتولى منصب مسؤول البيانات في مدينة سان فرانسيسكو، حيث تتولى مسؤولية وضع المعايير لسياسات المدينة المتعلقة بالبيانات وكيفية جعل بيانات المدينة متوافرة وسهلة الاستخدام للعامة وصناع القرار ومطوري الحلول والتطبيقات. كما تقوم جوي بوناغورو بالتأسيس لما يسمى بإحداثيات البيانات والتي تسمح بتتبع البيانات وإدارتها ضمن مختلف الدوائر والجهات بهدف تطوير العمليات المتعلقة بالبيانات واستخدامها.

التكامل بين الخدمات

وخلال محاضرته، تحدث عبد الله المدني، رئيس لجنة البيانات المفتوحة في دبي الذكية، عن دور اللجنة في وضع استراتيجية دبي الخاصة بالبيانات المفتوحة حيث تعمل على وضع مسودة القانون المحلي الخاص بها ووضع خطة العمل لتطبيق القانون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ويهدف إطار العمل للقانون إلى تصنيف البيانات وصياغة آليات جمع البيانات وتبادلها ونشرها مع الحفاظ على التوازن بين توفرها والحفاظ على خصوصية الأفراد وأمن المعلومات.

وأضاف إن اللجنة ستقوم بوضع آلية تحدد من خلالها البيانات المفتوحة والمشتركة التي تحقق التكامل بين الخدمات الحكومية المقدمة في دبي ومزامنتها على مختلف المستويات، وتحقيق التوازن بين عملية إتاحة المعلومات والحفاظ على خصوصيتها، وتوفر البيانات التي تضم محتوى مفتوحاً للاستخدام وإعادة الاستخدام ضمن مفهوم «البيانات المفتوحة» المطبق عالميًا، وبما يسهم في إبراز هذه البيانات وإتاحتها للجمهور، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة بها.

رؤية دبي

وأوضح المدني أن البيانات المفتوحة تعد أساسية لتحقيق رؤية دبي في تحولها نحو واحدة من أذكى المدن على مستوى العالم حيث تشكل أحد أهم العوامل التي تدفع قدماً بالابتكار وتمكين الأشخاص وتحقيق المشاركة في تطوير المدينة لتصبح مكاناً أفضل للعيش والعمل.

وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في توفير بيانات مفتوحة تساعد على إثراء مستويات الحياة في دبي ورفع مستوى سعادة قاطنيها، حيث تسهم هذه البيانات في رفع كفاءة الخدمات وتحسين أدائها وتوفير فرص الابتكار والإبداع التي تدعم الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء».

وتلت المحاضرات مناقشات مفتوحة مع الحضور تناولت قضايا تتعلق بالبيانات المفتوحة مثل حماية الخصوصية، وأمن البيانات والأنظمة والتشريعات بالإضافة إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد في توفير البيانات المفتوحة واستخدامها على النحو الأمثل.

منصة حوارية

وقال الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «مع تحول دبي إلى مدينة ذكية والجهود التي تبذلها مختلف الأطراف لتحقيق رؤيتها ويعمل منتدى دبي للمدن الذكية على الجمع بين التجارب العالمية والمحلية حيث ناقشت جلسة اليوم قضايا البيانات المفتوحة واستخدامها والتحديات والمنافع المرتبطة بها. إن الفرصة التي يتيحها منتدى دبي للمدن الذكية لصناع القرار والمسؤولين تجعل منه منصة حوارية بالغة الأهمية لمشاركة المعارف والخبرات ومساهماً في تطوير نموذج دبي للمدن الذكية الذي يجمع بين اعتماد أفضل المعايير الدولية وتلبية الاحتياجات المحلية بأعلى مستوى من الخدمات والحلول».

مهام

تقوم لجنة البيانات المفتوحة لإمارة دبي بتنفيذ عدد من المهام التي تضمن سهولة تدفق المعلومات في دبي والحفاظ في الوقت نفسه على خصوصيتها، حيث ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات المعنية في دبي لوضع إطار للبيانات المفتوحة، وتصنيف البيانات ووضع أولويات إصدارها وآليات نشرها وتبادلها.