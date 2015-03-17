محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله بمكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، عثمان أبو المعالي عضو البرلمان الموريتاني رئيس حزب تطوير العلاقات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الإمارات وموريتانيا الشقيقة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقاً للمصالح المشتركة.

حضر اللقاء راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.

منصور بن زايد يتسلم نسخة من ديوان »رسائل وفاء«

تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من علي بن سالم الكعبي، مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، نسخة من ديوانه «رسائل وفاء».

ويضم الديوان 21 قصيدة مهداة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إضافة إلى صور متنوعة لسموه، و«سي دي» يحتوي على «شلات» لقصائد الديوان بأصوات المنشدين حسين آل لبيد وصالح الذيب وبندر بن عوير ومنير البقمي.

أشرف على الديوان الشاعر حسين بن سودة وقال في مقدمته إن الديوان يتضمن رسائل وفاء موجهة من قلب وقلم الشاعر الغني عن التعريف، علي بن سالم الكعبي، وضمنها ما يخدم ضمير كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.. وأوضح أن الشاعر ربط بين صفات ومناقب الشيخ زايد «طيب الله ثراه» كوالد ومعلم، وبين الابن البار والتلميذ النجيب. جدير بالذكر أنه صدر للشاعر علي بن سالم الكعبي دواوين شعرية عديدة من بينها: «سحايب» و«رذاذ القوافي» و«عقد فيروز»، و«زايد.. رجل التاريخ» و«نظم القلايد في مدح محمد بن زايد»، و«خير خلف».