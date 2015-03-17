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تفاقم أزمة البنزين والسولار غرب الإسكندرية وعودة الطوابير للمحطات

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تفاقم أزمة البنزين والسولار غرب الإسكندرية وعودة الطوابير للمحطات تفاقم أزمة البنزين والسولار غرب الإسكندرية وعودة الطوابير للمحطات
تفاقمت أزمة البنزين 80 والسولار غرب محافظة الإسكندرية، حيث زادت طوابير السيارات أمام محطات البنزين بمنطقة الورديان والقبارى، وصولاً إلى طريق أم زغيو، حيث تتزايدت حركة الشاحنات والسيارات الثقيلة لقربها من ميناء الإسكندرية والدخيلة، مما يتسبب فى ازدحام مرورى وغلق بعض الشوارع الرئيسية.

وأكد عدد من السائقين الغاضبين لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة تفاقمت فى الأيام الأخيرة، مما يؤدى إلى تعطل مصالحهم وارتفاع بعض السلع بسبب ارتفاع أسعار السولار فى السوق السوداء.

كما شكا السائقون من ارتفاع سعر البنزين والسولار فى السوق السوداء، بالإضافة إلى قيام بعض السيارات من خارج المحافظة والمحافظات المجاورة، وخاصة سيارات النقل الثقيل من الحصول على السولار من داخل محافظة الإسكندرية، الأمر الذى يزيد تفاقم الأزمة، وطالب السائقون بتدخل الدولة لحل هذه الأزمة، خوفًا من زيادة تفاقمها وتأثيرها على حركة النقل.

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مصر 365

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