حجازي يكشف - لماذا اتفق مع فيورنتينا على تأجيل التعاقد

كشف أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق فيورنتينا السابق عن اتفاق تم بينه وبين النادي الإيطالي قبل إعارته إلى فريق بيروجيا في يناير الماضي.

وقال حجازي في تصريحات تليفزيونية في برنامج الملاعب اليوم: "نقلت رغبتي لمسؤولي فيورنتينا بإعارتي لأي فريق، لأن المنافسة صعبة، والإصابة أبعدتني عامين كاملين".

وأضاف "نادي فيورنتينا لا يسمح بإعارة أي لاعب أكثر من 6 شهور، وعرضوا علي تجديد عقدي قبل الانتقال إلى بيروجيا ولكننا اتفقنا على تأجيل المفاوضات حتى الصيف".

وتكررت إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم الجاري.

وبرر المدافع الدولي رغبته في الرحيل قائلا: "لا أريد البقاء في نادي لن أشارك معه بشكل أساسي، وسأعود إلى فيورنتينا عقب انتهاء الإعارة لتحديد وجهتي القادمة سواء بالبقاء أو الرحيل".

وأشار إلى أنه يؤدي بشكل جيد مع فريق بيروجيا، حيث لعب 7 مباريات، وساهم بالفوز في 5 من آخر 6 مباريات، ليقفز الفريق إلى المركز العاشر.

وتابع "يفصلنا عن المراكز المؤهلة للدوري الإيطالي ثلاث نقاط، ويتبقى 11 جولة على نهاية المسابقة، وبيروجيا يسير بشكل جيد بعد تدعيم الفريق بصفقات جيدة في يناير".

وأتم حجازي "انضمامي للمنتخب مجددا أمر طبيعي، لأن القائمة مفتوحة للاعب الجاهز، ولدي خبرة دولية كافية حيث لعبت 25 مباراة دولية رغم بلوغي 24 سنة".