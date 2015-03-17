ليلة_الابطال - بلعربي: سنخوض مباراة أتليتكو من أجل الفوز

(إفي): أكد لاعب باير ليفركوزن الألماني، كريم بلعربي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء باياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب فيسنتي كالديرون أن فريقه سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز.

وكان الفريق الألماني قد نجح في التغلب على حامل لقب الدوري الإسباني في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وقال الجناح الألماني-المغربي الأصل- الذي انتصر فريقه ذهابا بهدف نظيف في مؤتمر صحفي قبل مران الفريق سنلعب من أجل الفوز، نعرف أن الأمور لن تكون سهلة ولكن نرغب في تقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف بلعربي"الحقيقة أن الموسم كان جيدا للغاية بالنسبة لي، لقد وصلنا بعيدا في دوري الأبطال ولكن أنا أرغب في المزيد، وسنحاول القيام بهذا الأمر غدا"