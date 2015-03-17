ليلة_الابطال - مدرب ليفركوزن: علينا بذل مجهود استثنائي أمام أتليتكو مدريد

(إفي): أكد المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، روجير شميدت أن فريقه لم يحسم أي شيء حتى الآن بخصوص تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى ضرورة بذل لاعبيه لجهد استثنائي يوم الثلاثاء أمام أتليتكو مدريد.

ويحل ليفركوزن ضيفا على أتليتكو في إياب دور الـ16 على ملعب فيسينتي كالديرون عقب الفوز ذهابا بهدف نظيف.

وقال المدرب قبل مران الفريق يوم الاثنين بملعب فيسنتي كالديرون"نتيجة الذهاب كانت إيجابية ولكن لم نحقق أي شيء حتى الآن، أتليتكو لا يزال صاحب الأفضلية وعلينا بذل مجهود كبير".

وأضاف شميدت"اكتسبنا بعض الثقة بعد مباراة الذهاب ولكن أتليتكو قوي للغاية على ملعبه ذهنيا وجسديا، ستكون الأجواء ملتهبة غدا ولكن علينا التحلي بالبرود وفعل ما نجيد فعله".

وأشار المدرب إلى أنه ليس قلقا من تأثير الأجواء على لاعبيه الشباب حيث تابع "أنا سعيد بهذا التحدي الكبير والجمهور جزء منه، إنها فرصة للتطور، إذا ما كنا نرغب في العبور للدور التالي، علينا تقديم مستوى استثنائي".

وتابع المدير الفني"سنحاول استغلال المناخ وجعله دافعا إضافيا بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن نتائج الأتليتي الأخيرة في الليجا لا تعبر عن أي شيء