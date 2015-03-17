لاتسيو ينفرد بالمركز الثالث ويبتعد عن نابولي وفيورنتينا

(إفي) : حقق لاتسيو انتصاره الخامس على التوالي وهزم تورينو في ملعبه بثنائية نظيفة للبرازيلي فيليبي أندرسون، لينفرد بالمركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي، مبتعدا بثلاث نقاط عن نابولي الرابع، وأربع نقاط عن فيورنتينا الخامس.

وضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة، واصل لاتسيو استفاقته وسجل انتصاره الخامس عشر في الإجمالي بملعب أوليمبيكو دي تورينو، بهدفين للبرازيلي أندرسون في الدقائق 71 و78، ليعد الفريق صاحب ثاني أكبر رصيد من الانتصارات في البطولة خلف يوفنتوس (19 انتصارا).

واستغل لاتسيو سقوط منافسه الآخر نابولي يوم أمس بخسارته بهدفين أمام هيلاس فيرونا عبر لوكا توني، لينفرد بالمركز الثالث برصيد 49 نقطة، وليقترب مؤقتا بنقطة خلف روما الوصيف والمتعثر بأربع تعادلات متتالية، والذي يستضيف سامبدوريا في ختام الجولة.

وتجمد رصيد تورينو عند 36 نقطة ليظل في المركز التاسع بجدول الدوري الإيطالي.

وينفرد اليوفي بصدارة جدول البطولة برصيد 64 نقطة، وبفارق 14 نقطة مؤقتا عن فريق العاصمة.