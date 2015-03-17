أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاتسيو ينفرد بالمركز الثالث ويبتعد عن نابولي وفيورنتينا

Google+ Print
لاتسيو ينفرد بالمركز الثالث ويبتعد عن نابولي وفيورنتينا لاتسيو ينفرد بالمركز الثالث ويبتعد عن نابولي وفيورنتينا

(إفي) : حقق لاتسيو انتصاره الخامس على التوالي وهزم تورينو في ملعبه بثنائية نظيفة للبرازيلي فيليبي أندرسون، لينفرد بالمركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي، مبتعدا بثلاث نقاط عن نابولي الرابع، وأربع نقاط عن فيورنتينا الخامس.

وضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة، واصل لاتسيو استفاقته وسجل انتصاره الخامس عشر في الإجمالي بملعب أوليمبيكو دي تورينو، بهدفين للبرازيلي أندرسون في الدقائق 71 و78، ليعد الفريق صاحب ثاني أكبر رصيد من الانتصارات في البطولة خلف يوفنتوس (19 انتصارا).

واستغل لاتسيو سقوط منافسه الآخر نابولي يوم أمس بخسارته بهدفين أمام هيلاس فيرونا عبر لوكا توني، لينفرد بالمركز الثالث برصيد 49 نقطة، وليقترب مؤقتا بنقطة خلف روما الوصيف والمتعثر بأربع تعادلات متتالية، والذي يستضيف سامبدوريا في ختام الجولة.

وتجمد رصيد تورينو عند 36 نقطة ليظل في المركز التاسع بجدول الدوري الإيطالي.

وينفرد اليوفي بصدارة جدول البطولة برصيد 64 نقطة، وبفارق 14 نقطة مؤقتا عن فريق العاصمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع