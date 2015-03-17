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بالفيديو - ليفربول يهزم سوانزي ويشعل المنافسة على المربع الذهبي

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بالفيديو - ليفربول يهزم سوانزي ويشعل المنافسة على المربع الذهبي بالفيديو - ليفربول يهزم سوانزي ويشعل المنافسة على المربع الذهبي

(إفي): حقق ليفربول انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه مساء الاثنين على مضيفه سوانزي سيتي بهدف نظيف، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

سجل هدف "الريدز" الوحيد اللاعب جوردان هندرسون (ق68) من تمريرة ذكية لدانييل ستوريدج، ليسددها في شباك أصحاب ملعب ليبرتي، ليجني الفريق النقطة 54 في المركز الخامس.

وحافظ ليفربول، الذي لم يهزم خلال آخر 13 مباراة له بالبريميير ليج ورفع رصيده إلى 54 نقطة، على فارق النقطتين اللتين تفصله عن مانشستر يونايتد الرابع، وليبتعد بثلاث نقاط خلف أرسنال الثالث.

ولم يخسر ليفربول منذ ديسمبر أول 2014 عندما سقط بملعب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ومنذ ذلك الحين حقق الفوز في عشر مباريات وتعادل في ثلاثة.

وساهم في فوز "الريدز" تألق حارس مرماه البلجيكي سيمون منيوليه.

وتجمد رصيد سوانزي بهذه النتيجة عند 40 نقطة في المركز التاسع.

شاهد - هدف فوز ليفربول

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فيديو اليوم السابع

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