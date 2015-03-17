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روما يسقط في أمام سامبدوريا ويعرض وصافته للخطر

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روما يسقط في أمام سامبدوريا ويعرض وصافته للخطر روما يسقط في أمام سامبدوريا ويعرض وصافته للخطر

روما يسقط في أمام سامبدوريا ويعرض وصافته للخطر

(إفي) اختتم روما مسلسل تعادلاته الأربعة الأخيرة بالدوري الإيطالي، ليسقط مجددا على ملعبه بخسارة أمام سامبدوريا بهدفين نظيفين ضمن الجولة السابعة والعشرين ليعرض وصافته للخطر.

ولم ينجح فريق العاصمة في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال الشوط الأول، وخاصة نجمه الإيفواري جيرفينيو، ليسقط على ملعبه الأوليمبيكو للمرة الأولى هذا الموسم بالدوري.

سجل هدفي سامبدوريا كل من لورينزو دي سيلفيستري (ق60) ولويس موريال (ق78).

وأصبح رصيد سامبدوريا، الذي حقق انتصاره الثالث تواليا، 45 نقطة ليحتل المركز السادس، بفارق الأهداف فقط خلف فيورنتينا، الذي قلب تأخره في وقت سابق إلى فوز على ميلان بهدفين لواحد.

شهد اللقاء طرد لاعب روما، المالي سيدو كيتا (ق86).

ويبتعد سامبدوريا بثماني نقاط عن إنتر ميلان الثامن والذي سيواجهه في الجولة القادمة، قبل الاصطدام بفيورنتينا لاحقا.

وتجمد رصيد روما عند 50 نقطة ليظل في المركز الثاني، لكن تقلص الفارق بينه ولاتسيو الثالث إلى نقطة واحدة، بعد فوز الاخير على تورينو بهدفين نظيفين بنفس الجولة.

وينفرد يوفنتوس بصدارة الجدول برصيد 64 نقطة، وهو الأقرب للاحتفاط باللقب للموسم الرابع على التوالي.

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