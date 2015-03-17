ليلة_الابطال – فينجر: موناكو فريق قوي.. ولكن

"إذا لم نكن نؤمن بقدرتنا على العودة في النتيجة، لم نكن لنتواجد هنا" هكذا تحدث أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين قبل لقاء موناكو يوم الثلاثاء.

أرسنال يحل ضيفا على موناكو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا في ملعب الإمارات بثلاثة أهداف لهدف.

المدفعجية يحتاجون لتسجيل ثلاثة أهداف من أجل العبور لربع النهائي، وهو ما يراه البعض أمرا صعبا، لكن فينجر يؤمن بقدرة فريقه على تحقيق المفاجأة.

وأوضح"موناكو فريق قوي جدا، لكن نحن لدينا الخبرة والرغبة لتحقيق العودة في النتيجة".

وأضاف"لا يمكن توقع أي شيء في كرة القدم، ولكن يمكنني توقع إننا سنقدم مباراة قوية أمام موناكو، وإننا سنبذل أقصى ما لدينا في الملعب".

وأتم"هم لديهم دفاع متميز، لذلك يجب أن نكون متميزين في صناعة الفرص من مختلف الأماكن لتسجيل الأهداف".