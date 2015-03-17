شعبة الحاسبات الآلية تطرح مناقصتين للتدريب والتوعية التكنولوجية

أعلنت الشعبة العامة للحاسبات الآلية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية انها ستطرح كراسة شروط مناقصتين للشركات الأعضاء فيها، الأولى للتدريب وسيتم طرحها اليوم والأخرى للتوعية التكنولوجية وسيتم طرحها الاسبوع المقبل، من خلال اتفاقية التعاون التى وقعتها مؤخرا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ويأتي ذلك في إطار إهتمامها بتنمية الشركات الأعضاء فيها .

وقال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن المناقصة الأولى ستشمل التدريب لمديري وموظفي الشركات، بهدف تنمية الكوادر المتخصصة، ورفع قدرة وكفاءة العاملين بالشركات الأعضاء وتأهيل العمالة الفنية والإدارية المتخصصة لدي الشركات الأعضاء للمنافسة في الأسواق بحصولها علي الشهادات التدريبية المعترف بها دولياً، بالإضافة إلي تأهيل الشباب للعمل في المناطق التكنولوجية وتطوير منظومة ريادة الاعمال بقطاع التكنولوجيا المصري في اتجاه زيادة صادراته.

وأضاف المهندس خليل حسن خليل ان المناقصيتن سيتم طرحهما قبل نهاية الأسبوع الحالي ومن المستهدف تدريب ما يقارب من 800 متدربا هذا العام، وتحتوي البرامج التدريبية علي برامج مستحدثة وغير تقليدية لتحقيق رسالة وأهداف الشعبة العامة، مثل البرامج التدريبية الخاصة بكيفية تحويل الأفكار إلي منتجات تكنولوجية عالية التنافسية، وسبل تسويق المنتجات التكنولوجية، والإبتكار لحل مشكلات المحافظات من خلال التكنولوجيا، وغيرها من البرامج التدريبية الهادفة لتنمية قطاع الحاسبات والبرمجيات الوطني وتأهليه للمنافسة محلياً وعالمياً من خلال الابتكار والقيمة المضافة العالية.

وتابع المهندس خليل حسن خليل أن المناقصة الثانية تهدف لإقامة 4 حملات ومعارض تكنولوجية في سوهاج والمنيا والإسماعيلية والبحيرة .

يأتي ذلك في إطار اهتمام الشعبة العامة لتنمية الشركات الأعضاء في محافظات الصعيد والدلتا والقناة، وحملات التوعية التى تهدف إلى التعريف بإستراتيجيات وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لرفع كفاءة وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية.

واستعراض المهندس خليل حسن خليل آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا الحديثة والناشئة، ومناقشة كيفية رفع كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال، وسبل توطين التكنولوجيا لحل التحديات التي تواجه تلك المجتمعات، وكذا فتح أسواق مستحدثة للشركات الأعضاء.

كما أشار خليل الى إنه من المتوقع أن يشارك في كل معرض من معارض المحافظات 20 شركة متخصصة في مجال الحاسبات والبرمجيات من أعضاء الشعبة العامة.