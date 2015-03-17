دراسة طبية تكشف عن نظام غذائى لمرضى السكر يجنبهم مضاعفات خطيرة

النظام الغذائى الجديد لمرضى السكر

مرض السكر، من أخطر الأمراض المزمنة على مستوى العالم، يصيب أكثر من 382 مليون شخص على مستوى العالم، 90% منهم مصابون بمرض السكر من النوع الثانى، وتكمن خطورة المرض فى الزيادة غير المتوقعة لمستويات السكر بالدم، حيث ترتفع مستويات جلوكوز الدم بشكل ملحوظ، وهو ما قد يهدد حياة هؤلاء المرضى، ويعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة على القلب والأوعية الدموية.>كشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة نشرت فى المجلة الطبية الشهيرة "Diabetologia" أمس الاثنين، عن أحدث نظام غذائى للسيطرة على مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكر وحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة التى تهدد حياتهم، وخاصة أمراض القلب، وذلك عن طريق تناول وجبة إفطار غنية بالسعرات الحرارية ووجبة عشاء قليلة السعرات.

وأثبتت نتائج الدراسة التى شملت مجموعة من الرجال والسيدات المصابين بمرض السكر من النوع الثانى، وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و70 عاما، أن استجابة الجلوكوز فى الدم تكون رائعة عقب وجبة الإفطار ولا يرتفع بشكل ملحوظ بعد تناول الطعام، كما هو الحال فى وجبة العشاء، ولذا نصح الباحثون بتقليل كميات الطعام التى يتم تناولها.

نتائج مثيرة للنظام الغذائى الجديد

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وكما كشفت النتائج أن مستويات الجلوكوز فى الدم انخفضت عقب الوجبات الغذائية بصفة عامة بنسبة 20%، وكما ارتفعت مستويات الأنسولين، الذى يخفض نسبة السكر، بنسبة 20%، والمثير أن نسبة الجلوكوز فى الدم انخفضت عقب وجبة الغذاء بنسبة 23% على الرغم من عدم حدوث تغيير فى النظام الغذائى خلالها.

ويكثف العلماء أبحاثهم حاليا لكشف المزيد عن هذا النظام الغذائى الجديد، والذى سيساهم فى الحد من المخاطر الصحية التى يتعرض لها أكثر من 382 مليون شخص على مستوى العالم.

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