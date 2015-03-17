"الجلود" تطالب "الصناعة" بتوضيح الرؤية ما بعد المؤتمر الاقتصادى للغرف

طالب جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة عقد احتماعات دورية مع مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك لتوضيح الرؤية حول كيفية تعظيم وتنشيط أداء القطاعات المختلفة عقب النجاح الذى حققه المؤتمر الاقتصادى المنتهى أمس الأحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأشار السمالوطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن رجال الاعمال يحتاجون إلى توضيح الرؤوية والاستراتيجية التى ستسير عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجتمع بكافة طوائفه عليه دور خلال الفترة المقبلة فى المساهمة فى تعظيم دور الاقتصاد المصرى من خطط الاصلاح التى تضعها الحكومة لتنشيط المناخ الاستثمارى.
>وأشار السمالوطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن رجال الاعمال يحتاجون إلى توضيح الرؤوية والاستراتيجية التى ستسير عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجتمع بكافة طوائفه عليه دور خلال الفترة المقبلة فى المساهمة فى تعظيم دور الاقتصاد المصرى من خطط الاصلاح التى تضعها الحكومة لتنشيط المناخ الاستثمارى.