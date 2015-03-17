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السفير المصرى بإيطاليا:نجاح مؤتمر شرم الشيخ يؤكد على فرص الاستثمار بمصر

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السفير المصرى بإيطاليا:نجاح مؤتمر شرم الشيخ يؤكد على فرص الاستثمار بمصر السفير المصرى بإيطاليا:نجاح مؤتمر شرم الشيخ يؤكد على فرص الاستثمار بمصر
أكد أشرف راشد ، السفير المصرى فى إيطاليا، أن مليئة بالفرص الاستثمارية، وأن مصر قادرة على تحقيق النجاح بدليل النجاح الذى شهده مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ.
>وطالب راشد، خلال توقيع جمعية رجال الاعمال المصريين بروتوكول تعاون مع جمعية الصداقة المصرية الإيطالية أمس الاثنين ، ان الشركات الايطالية تسعى بشكل جدى للاستفادة من الفرص المتاحة فى مصر، مؤكدا أن دول أوروبية اخرى سارعت لدخول السوق المصرية فى الفترة الاخيرة.

وقال راشد إن ما حدث فى مؤتمر شرم الشيخ رسالة واضحة للمستثمرين الإيطاليين بأن تأخذ الاستثمار فى مصر على محمل الجد.

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مصر 365

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