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على الديك يكشف عن تلقّيه عرضين من LBCI و OTV

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على الديك يكشف عن تلقّيه عرضين من LBCI و OTV على الديك يكشف عن تلقّيه عرضين من LBCI و OTV

الإثنين 16-03-2015 18:07

بعد أن أنهى الفنان علي الديك من تقديم الموسم الثالث من برنامج "غنيلي لغنيلك" أنهالت العروض عليه من محطات التفزة لتقديم برنامجه على شاشتها ومن بينها محطتيّ LBCI و OTV، نظراً للنجاح الكبير الذي يحققه في تجربته كمقدم.
وفي دردشة "سيدتي نت" أوضح علي الديك أن العروض كثيرة وهي انهالت عليه "مثل الشتاء" من عدد كبير من المحطات، وليس LBCI و OTV وحدهما، وأضاف " حالياً، أنا بصدد دراسة هذه العروض لاختيار الأفضل بينها، ومن بين تلك العروض عرض من تلفزيون "الجديد" أعكف على دراسته حالياً".
كما أكد علي الديك أن الأمور سوف تتضح خلال الأسبوع المقبل بعد أن يكون قد اتخذ قراره النهائي في شأن تلك العروض، وبالسؤال عن الشروط التي يتضمنها عقده الجديد مع الجديد قال" يمكن أن أتحدث عن كل شيء خلال الأسبوع المقبل".

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سيدتي