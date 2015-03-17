هل يعيد Richard Pryor نجومية Eddie Murphy؟

مما لا شك فيه أن Eddie Murphy كان من الممثلين البارزين في الثمانينات والتسعينات، ولكن هذا الممثل الذي شارك في السنوات العشر الماضية في مجموعة من الأفلام الكوميدية و الدرامية لم يتمكن من العودة بقوّة الى الساحة في هوليوود بالرغم من تقديمه دور جيّد عام 2006 في فيلم Dreamgirls ترشّح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد. ويبقى السؤال هل انتهى Eddie Murphy سينمائياً أو ما زال قادراً أن يثبت من خلال دور جيّد يعرض عليه أنه رقم صعب في هوليوود؟ الجواب عن هذا السؤال قد يتحقق بعد طلب المخرج Lee Daniels ، الذي قدّم لنا فيلمي The Butler و Precious، من Murphy تأدية دور الملاكم السابق LeRoy “Buck Carter” Pryor ووالد الكوميدي والمخرج والسيناريست Richard Pryor في فيلم يروي قصة حياة هذا الأخير، علماً أن Kate Hudson تقوم أيضاً بمحادثات لتأدية دور Jennifer Pryor في الفيلم.