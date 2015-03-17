مجموعة من كتائب عبد الله عزام التابعة للقاعدة تبايع داعش

أعلنت مجموعة من كتائب عبد الله عزام التابعة لتنظيم القاعدة مبايعتها لأمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

ودعت المجموعة، فى بيان نشرته وسائل إعلام لبنانية، سائر العناصر فى الكتائب إلى أن "يبايعوا البغدادى وينضموا الى داعش".

وأرجعت المجموعة قرارها إلى ما وصفته بـ"تقاعس" قادتهم فى مواجهة سيطرة حزب الله على لبنان وسوريا ، حسب قولهم ، مؤكدين أنهم يشكلون أكبر مجموعة من كتائب عبد الله عزام (التى سبق أن نفذت عددا من العمليات الإرهابية بلبنان).

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