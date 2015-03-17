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ضبط سائق سيارة أجرة يروج الأقراص المخدرة بنطاق حى الشرق ببورسعيد

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ضبط سائق سيارة اجرة يروج الأقراص المخدرة بنطاق حى الشرق ببورسعيد

ضبط سائق سيارة اجرة يروج الأقراص المخدرة بنطاق حى الشرق ببورسعيد

كتب : جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرق بمديرية امن بورسعيد برئاسة الرائد/تامر سليم – رئيس وحدة المباحث من ضبط المدعو/ محمد إسماعيل عبد الحميد ـ سائق ــ مقيم دائرة قسم الشرق أثناء قيامة بترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائة بمنطقة حديقة فريال نطاق حى الشرق .

كان المتهم يقود السيارة رقم (ط ع ج 9126) اجرة بورسعيد و بتفتيش السيارة وجد بحوزته عدد (120) قرص مخدر “بقصد الإتجـــار ” وسلاح أبيض ” مطواه ” ومبلغ مالى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.

ضبط سائق سيارة اجرة يروج الأقراص المخدرة بنطاق حى الشرق ببورسعيد

ضبط سائق سيارة اجرة يروج الأقراص المخدرة بنطاق حى الشرق ببورسعيد

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