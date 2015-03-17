ضبط سائق سيارة أجرة يروج الأقراص المخدرة بنطاق حى الشرق ببورسعيد

كتب : جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرق بمديرية امن بورسعيد برئاسة الرائد/تامر سليم – رئيس وحدة المباحث من ضبط المدعو/ محمد إسماعيل عبد الحميد ـ سائق ــ مقيم دائرة قسم الشرق أثناء قيامة بترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائة بمنطقة حديقة فريال نطاق حى الشرق .

كان المتهم يقود السيارة رقم (ط ع ج 9126) اجرة بورسعيد و بتفتيش السيارة وجد بحوزته عدد (120) قرص مخدر “بقصد الإتجـــار ” وسلاح أبيض ” مطواه ” ومبلغ مالى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.