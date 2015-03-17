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هاني عازر: المصريون انتخبوا السيسي في انتخابات الرئاسة والعالم كله انتخبه في المؤتمر الاقتصادي

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هاني عازر: المصريون انتخبوا السيسي في انتخابات الرئاسة والعالم كله انتخبه في المؤتمر الاقتصادي هاني عازر: المصريون انتخبوا السيسي في انتخابات الرئاسة والعالم كله انتخبه في المؤتمر الاقتصادي

قال المهندس هاني عازر العالم المصري وخبير الإنشاءات العالمي :” أن المؤتمر الاقتصادي أظهر في صورة أفضل مما كانت عليه، انعكست بشكل إيجابي على وضعها الاقتصادي ” .

وأضاف “عازر” خلال لقائه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الاثنين :” أن المؤتمر الاقتصادي، أظهر أيضاً قدرة مصر على تنظيم الأحداث العالمية، موضحاً أن مشاركة وفود الدول المختلفة في المؤتمر تضمن رسالة بالثقة في الاقتصاد المصري ” .

وتابع “عازر” العالم وجه رسالة إلى مصر من خلال المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل” بأنها تسير على الطريق الصحيح، وتستحق ثقة العالم، وعودتها لممارسة دورها الدولي.

ولفت إلى أنه مع نهاية المؤتمر الاقتصادي، تبدأ مرحلة العمل الجاد من أجل النمو الاقتصادي، وأن المؤتمر الاقتصادي في حد ذاته لم يكن غاية بالنسبة لمصر، ولكنه كان وسيلة لتحقيق الغاية وهي تحقيق النهضة الاقتصادية.

وأشار إلى أن استثمارات ألمانيا في مجال الكهرباء كانت مفاجأة وتمثل دلالة على ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، موضحاً أن تلك الاستثمارات اعتراف بشرعية الرئيس عبد الفتاح ودفعة سياسية له.

وأكد “عازر” :”  أن المصريون انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية، لكن العالم كله انتخبه خلال المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل”.

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