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نائب بتيار المستقبل: موقفنا لم يتغير من تورط حزب الله في سوريا

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نائب بتيار المستقبل: موقفنا لم يتغير من تورط حزب الله في سوريا نائب بتيار المستقبل: موقفنا لم يتغير من تورط حزب الله في سوريا

تيار المستقبل

أكد النائب اللبناني سمير الجسر عضو كتلة تيار “المستقبل” أن موقف تياره من قضية تورط حزب الله في سوريا وقضايا المنطقة ومن موضوع محور المقاومة، لم يتبدل”.

وأعرب الجسر في تصريح صحفي اليوم عن أمله ألا يكون رئيس كتلة حزب الله محمد رعد قد تسرع في المواقف التي اطلقها تجاه الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”.

وقال إن هذا الحوار لم يتناول كل شيء بل تناول موضوعين أساسيين: موضوع الاحتقان السني-الشيعي، وموضوع انتخاب رئيس للجمهورية”… وأضاف “أننا مع خلق المناخ الجيد لاستمرار الحوار لكن ليس من قبل طرف واحد بل يفترض ان يكون من الطرفين”.

وتساءل: “هل ان الكلام الصادر عن مستشار الرئيس الإيراني علي يونسي وعن الحرس الثوري الايراني يسهل الحوار؟ قال: “كان الأحرى بحزب الله ان يعلن عدم قبوله بمثل هذا الكلام، لكن السكوت عن موضوع الامبراطورية وعن ما يطلقه الحرس الثوري يعني بطريقة غير مباشرة ان حزب الله موافق على هذا الكلام”.

وختم تصريحه: “نحن جزء من قوى “14 آذار” ولو كان لدينا اعتراض على اي شيء تضمنته وثيقة إطلاق المجلس الوطني لقوى 14 آذار لكنا اعترضنا عليه سلفا فما ورد في الوثيقة ورد بمشاركتنا وحضورنا”.
> أ ش أ

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