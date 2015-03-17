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أسباب فقدان الرغبة الجنسية لدى النساء وطرق علاجها

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أسباب فقدان الرغبة الجنسية لدى النساء وطرق علاجها أسباب فقدان الرغبة الجنسية لدى النساء وطرق علاجها
مشاكل العلاقة الجنسية لا تعد حكرا على الرجال فقط، فهناك مشاكل جنسية قد تواجه النساء أيضا، وأهمها عدم الرغبة فى تلك العلاقة، أو عدم التمتع بها.

أسباب ضعف الدافع الجنسى عند النساء


>الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، يوضح أن هناك بعض المشاكل الجنسية التى تواجه النساء فى تلك العلاقة، وأهما فقدهن للدافع الجنسى والرغبة فى ممارستها، وهو ما يرجع للعديد من الأسباب:

1- التعرض لعملية الختان.
>2- بعد مرحلة الولادة نتيجة للمسئوليات الكبيرة التى تلقى على عاتق المرأة، وأيضا التغيرات الهرمونية وتغيرات شكل جسدها مما يفقدها الثقة.
>3- فى بعض مراحل الحمل، والتى تختلف من سيدة إلى أخرى.
>4- فى مرحلة انقطاع الطمث.

علاج فقدان الرغبة الجنسية عند النساء


>الاهتمام بطرق الإثارة الجنسية عند النساء يعد من أفضل الطرق الممهدة للعلاقة الجنسية، فالنساء يثرن من خلال الكلام والإطراء، كما يجب بالطبع على الرجل أن ينتبه للتغيرات التى تمر بها المرأة، ولا يتجاهلها أو يحول العلاقة الزوجية لعبء مضاف إليها.

ويوضح عطية أن فى بعض الحالات قد ينصح الطبيب بتناول بعض العلاجات المحفزة للرغبة الجنسية للمرأة، كأقراص الفياجرا أو أنواع أخرى خاصة بالنساء، وغالبا ما ينصح بتلك العلاجات فى حالة تعرض المرأة للختان، وتأثير ذلك على رغبتها وقدرتها على التمتع بالعلاقة الزوجية.

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