حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بوزارة التضامن

نظم البرنامج القومى لصحة المرأة التابع لوزارة الصحة، اليوم، حملة بوزارة التضامن الاجتماعى، للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى داخل وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية وزير الصحة.

وقالت الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التداخلية ومدير البرنامج: إن الوحدة المتنقلة لصحة المرأة انتقلت اليوم للكشف المبكر عن سرطان الثدى للموظفات العاملات بوزارة التضامن الاجتماعى، ضمن خطة الوزارة، لفحص السيدات فوق سن الأربعين.

جدير بالذكر أن الحملة بدأت اليوم بمحاضرة لمدير البرنامج القومى لصحة المرأة عن التوعية ضد مرض سرطان الثدى، موضحة أن نسبة احتمال حدوث سرطان الثدى تصل إلى واحدة من كل 8 سيدات، وأن الاكتشاف المبكر يؤدى إلى نسب شفاء تصل إلى 98 % والاكتشاف المبكر يكون من خلال عمل الكشف الدورى بالماموجرام للسيدات فوق سن الأربعين مرة سنويا.

وأوضحت أن الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى العائلات التى يوجد بها تاريخ عائلى بالمرض يبدأ مبكرا وقبل السيدات الأخريات بـ10 سنوات أى فى سن الثلاثين، وبعد المحاضرة تم الكشف وفحص 35 سيدة من وزارة التضامن من مختلف القطاعات بالوزارة، مشيرة إلى أن العربة المتنقلة موجودة بمقر وزارة التضامن بالعجوزرة حتى الانتهاء من فحص جميع السيدات بالوزارة.