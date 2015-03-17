مؤتمر أمريكى يكشف عن عقار يقلل فرص الوفاة بالأزمة القلبية

كشف المؤتمر العلمى السنوى الذى عقدته الكلية الأمريكية للقلب عن نتائج مثيرة للغاية تخص الأشخاص الذين تعرضوا للأزمات القلبية مسبقاً، حيث أشار الباحثون أن عقار "ticagrelor "، المضاد للجلطات، يتمتع بخواص رائعة للغاية تجعله يحد على المدى البعيد من فرص وفاة هؤلاء المرضى بأزمة قلبية أخرى، أو بسكتة دماغية، وذلك حال تناوله بشكل منتظم جنباً إلى جنب مع الأسبرين.>وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء 24 تجربة إكلينيكية، شملت 21162 شخصا، أصيبوا بنوبة قلبية خلال آخر 3 سنوات قبل إجراء الدراسة، حيث حصلوا على عقار "ticagrelor " بتركيز 60 أو 90 مجم بمعدل مرتين فى اليوم، وذكر التقرير أن هذا العقار تم التصديق عليه من قبل ليستخدم فى السيطرة على أعراض متلازمة الشريان التاجى الحادة، والتى يحدث فيها ضيق فى هذا الوعاء الدموى.

وكشفت النتائج أن عقار "ticagrelor " ذى التركيز 90 مجم يقلل فرص وفاة الأشخاص بالأزمة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 15%، بينما ساهم التركيز 60 مجم فى تخفيض فرص الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 16%، والمثير أن هذه الفوائد استمرت لمدة 3 أعوام بعد انتهاء الدراسة.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "New England Journal of Medicine" فى السادس عشر من شهر مارس الجارى.