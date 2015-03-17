الجديرى المائى.. الأعراض وطرق العدوى والعلاج

أعراض الجديرى المائى

طرق العدوى بالجديرى المائى

طرق الوقاية من الجديرى المائى

طرق علاج الجديرى المائى

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الجديرى المائى من الأمراض الجلدية سريعة الانتشار، وبالتالى تزيد المحاذير التى يجب التنبه لها فى حالة الإصابة بهذا المرض.>وعن أعراض الإصابة بالجديرى المائى، يقول حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، أن أهم أعراض الجديرى المائى تتمثل فى:>1- ظهور حكة بالجلد.>2- ارتفاع طفيف بدرجة حرارة الجسم>3- ظهور بثور حمراء كبيرة الحجم تبدأ بالتحول إلى اللون الأبيض الشفاف.>ويوضح حامد أن العدوى بالجديرى المائى تنتقل من خلال الجهاز التنفسى، والرذاذ المنبعث من المريض، وأيضا تنتقل بالتلامس واستخدام الأدوات الملوثة.>تجنب الاختلاط بالمريض أو استخدام أدواته، يعد من أهم طرق الوقاية من العدوى بالجديرى المائى، كما يوضح حامد أن التطعيم ضد هذا المرض لا يعمل على تجنب الإصابة به بنسبة كاملة ولكن يحد من أعراض انتشاره.>الدهانات الموضعية المهدئة لحكة البشرة، ودهانات المضادات الحيوية تعدان من أفضل طرق العلاج المتبعة للجديرى المائى، ولكن يجب العلم أن الإصابة بهذا المرض لا يمكن الشفاء منها قبل أن يقوم بدورته الكاملة، منذ بداية ظهور الأعراض إلى جفاف البثور وتحولها لقشرة جافة.