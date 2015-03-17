تعرف على أعراض ثقب البطين أشهر العيوب الخلقية فى الأطفال

ثقب البطين الأيسر والأيمن من أكثر أمراض القلب انتشارا بين الأطفال

أعراض الإصابة بثقب كبير فى القلب

>يقول الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال إن الثقب بين البطين الأيسر والأيمن، من أكثر أمراض القلب الخلقية التى تصيب الأطفال، لافتا أنه فى الحالة الطبيعية للقلب يضخ البطين الأيسر دما محملا بالأكسجين لجميع أنسجة الجسم، فإذا كان الثقب صغيرا فلن تظهر أى أعراض للمرض إلا أن طبيب الأطفال قد يسمع صوتا غير منتظم، وفى كثير من الحالات يتم غلق هذا الثقب تلقائيا خلال 6 شهور، وإذا كان الثقب كبيرا تظهر أعراض هذا المرض على الطفل الرضيع كضيق فى التنفس وكحة وسرعة فى التنفس وشحوب فى الوجه.>ويضيف رفيق أن من الأعراض الأخرى عدم زيادة فى وزن الطفل وسرعة ضربات القلب وتكرار التهابات الشعب الهوائية والصدرية، موضحا أنه لا سبب واضح لهذه الحالة إلا أنه من الممكن أن يكون وراثيا من العائلة.

يشير استشارى طب الأطفال إلى أنه إذا كان الثقب الموجود بالقلب كبيرا، ونتج عنه ظهور الأعراض التى تم ذكرها، فالطفل لا ينمو طبيعيا ويتم تشخيص الحالة عن طريق الأشعة السينية للقلب وأشعة الموجات الفوق صوتية للقلب وفى هذه الحالة يتم العلاج عن طريق التدخل الجراحى لغلق الثقب وذلك عن طريق عملية قلب مفتوح أو القسطرة.

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