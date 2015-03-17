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نصائح التغذية الصحية لمرضى فيروس C

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نصائح التغذية الصحية لمرضى فيروس C نصائح التغذية الصحية لمرضى فيروس C
فيروس C أحد أكثر الفيروسات الكبدية انتشارا بين المصريين، لأسباب وعوامل مختلفة، كما تعد التغذية أحد أهم عناصر علاج مرضى فيروس C.

إرشادات مهمة لتغذية مرضى فيرسC


>تقول الدكتورة هنادى شيحة أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن تغذية المصابين بفيروس C أحد أهم عناصر علاجهم، كما تتطلب تغذيتهم الحصول على نوع خاص الطعام، كوجوب تناولهم لكمية دهون أقل عن الأشخاص العاديين بنسبة 25 إلى 20% وتجنب تناول غير الصحية والغنية بالكولسترول والتى منها:

1) الألبان منتجاتها كاملة الدسم واستبدالها بالألبان منزوعة الدسم ولبن الزبادى والجبن الأبيض منزوع الدسم أو بالجبن القريش.
>2) تجنب تناول اللحوم عالية المحتوى من الدهون مثل اللحم الحمراء واللحمة المفرومة والضأن ولحم الإبل الأعضاء الداخلية مثل الكبده والقلب والكلوى وصفار البيض والجمبرى والبسيطة وفواكه البحر والتى يمكن استبدالها بالدجاج والديك الرومى والسمان والأسماك المشوية أو المسلوقة منزوع الجلد.

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