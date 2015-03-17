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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/3/17

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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/3/17 حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/3/17
يتحكم مولود فى عاملين أساسيين هما الفضول والتحدى، فهو يجذب الاهتمام الشديد بالأشخاص، ما يدفعه إلى التحدى والتظاهر بالطرافة، وهو ما يجعله يقوم بأفعال غير سوية فى بعض الأحيان لمجرد أنه يثبت قدرته على رفض العادات والتقاليد، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا مميزًا تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>هناك أسرار ستنكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عمن يحيطون بك، ورغم ذلك هو يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكاءك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عمن يقفون عقبة أمامكما، تحل معه كثيرًا من الخلافات السطحية التى كانت تقف أمامك فى الأيام الماضية، حاول أن تخرج معه إلى الطبيعة باستنشاق الهواء النقى حتى تتمكنا من تجاوز العقبات سويًا.

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مصر 365

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