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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/17

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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/17 حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/17
يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم ستنجز فيه عملا مهما أو تتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>اليوم ستناقش مسألة مهنية أو مالية وتضع ميزانية معينة أو تراجع نفسك بشأن مشكلة تعرضت لها فى عملك، لهذا يجب أن تركز على كل ما يطلبه منك الآخرون، فعلى الرغم من المشكلات التى واجهتك فى الأيام الماضية، إلا أنه كما تتوقع خبيرة الأبراج "ماجى فرح" اليوم أفضل كثيرًا من السابق وسنجد فيه مفاجآت كثيرة.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>مشكلات كثيرة واجهتك مع من تحب فى الفترة الماضية، وهذه المشكلات لن تستمر كثيرًا، فاليوم يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائى تجاه بعض الأمور التى تعد مشكلات حقيقية بينكما وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر بساطة، وعليك أن تفكر بالأمر حتى تتخلص من هذه المشكلات.

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مصر 365

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