بالصور .. السيطرة على حريق بلوحة كهرباء بحى فيصل بالسويس
تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس من السيطرة على حريق بغرفة لوحة الكهرباء باحد العمارات الواقعة بمنقطة فراغات جدة بحى فيصل بالسويس.
وانتقل الى موقع الحريق العميد علاء إسماعيل ، رئيس حى فيصل ، والذى قام بابلاغ شركة الكهرباء والتى قامت بفصل الكهرباء عن عمارتى 8 و 9 بنقطة فراغات جدة بحى فيصل ، عقب نشوب حريق بعمارتى نتيجة لماس كهربائى .
وقال أحمد رمضان ، المسئول الاعلامى بحى فيصل بالسويس ، ان الحريق كان بغرفة لوحة كهرباء بعمارة 8 بمنقطة فراغات نتيجة لماس كهربائى ، مشيرا ان قوات الحماية المدنية سيطرت على الوضع قامت ان تصل النيران الى المنازل .
وتابع ” رمضان ” ان رئيس حى فيصل قام بالاتصال بشركة كهرباء لفصل الكهرباء على عمارة 8 بمنقطة فراغات والعمارة 9 المجاورة لها ،مؤكدا ان هذا الحريق لم يسفر عن اى اصابات.